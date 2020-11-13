На Среднем Урале в акватории реки появилось "нефтяное пятно"

Загрязнением реки Талой на территории закрытого города Новоуральска заинтересовалась прокуратура.

Проверку организовали по информации СМИ и видеозаписи, размещенной в социальных сетях. Об этом говорится на сайте прокуратуры Свердловской области.

В сообщении говорится, что в ролике запечатлен участок реки в районе дома на Монтажников, 14 в Новоуральске. На записи видно загрязнение, по виду напоминающее нефтяное пятно. К проверке привлекли специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Эксперты отберут пробы воды и установят размер ущерба, причиненный окружающей среде.

При наличии оснований по результатам мероприятий примут меры прокурорского реагирования.