На Урале задержаны мошенники, менявшие деньги на билеты "банка приколов"

В Екатеринбурге мошенники под видом соцработников приходили к пенсионерам и обменивали их деньги на фальшивки. Они говорили, что старикам полагаются выплаты в размере тысячи рублей и попросили разменять двух- и пятитысячные купюры из "банка приколов". Подозреваемые задержаны.

10 ноября в Октябрьском районе подозреваемых в обмене стариков, мужчину и женщину, задержала полиция, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

При задержании у них изъяли пачки с фальшивыми купюрами, на которых было указано, что они не являются платежными средствами, и тетрадь с указанием адресов престарелых екатеринбуржцев.

Подозреваемые - 30-летний пермяк и его 31-летняя сожительница. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, скрывался от следствия и был объявлен в розыск, а девушка - уклонилась от отбывания наказания в виде двух лет ограничения свободы за кражу.

Пара приехала в Екатеринбург в 2020 году, и некоторое время работали в одной из управляющих компаний, где, по версии следствия, и получили адреса пенсионеров. В отношении молодых людей возбуждено несколько уголовных дел по статье о мошенничестве (159 УК РФ).

Ущерб от злодеяний оценивается от нескольких тысяч до миллиона рублей. Сейчас полицейские проводят опознания, чтобы установить дополнительные эпизоды преступлений.