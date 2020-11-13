Уралец ответит в суде за убийства и изнасилования спустя 24 года

Следователи нашли совпадение генетического профиля осужденного и материалов, обнаруженных на месте жестокого преступления в Екатеринбурге в 1996 году. Поиск подозреваемого состоялся благодаря развитию криминалистики и совершенствованию экспертных исследований, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

- При проверке по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение указанного генетического профиля с генетическим профилем мужчины 1968 года рождения. Уроженец Нижнесергинского района отбывал наказание в одной из исправительных колоний, будучи осужденным в 2004 году за совершение ряда преступлений, в том числе убийства и изнасилования, - говорится в сообщении.

Для проведения следственных мероприятий мужчину доставили в Екатеринбург. Следователи провели его психофизиологическое исследование с помощью полиграфа: оказалось, что он в курсе деталей событий, происходивших 24 года назад. Правда, объяснять, как его биологические следы и отпечатки пальцев оказались на месте преступления, он оказался.

По данным следствия, в январе 1996 года подозреваемый познакомился с женщиной 1958 года рождения, и она позвала его к себе в гости в квартиру. В ночь на 25 января мужчина утопил женщину в ванной, а потом пошел в комнаты, где спали 13-летняя дочь убитой и ее 16-летняя подруга, изнасиловал и убил их.

В ходе расследования были допрошены сотрудники, которые вели дело в 1996 году, гражданские лица, которых опрашивали тогда в качестве свидетелей, а также новые свидетели. Например, следователи нашли женщину, муж которой общался с подозреваемым в 90-е и часто приходил к ним в гости.

- Причастность обвиняемого подтверждается и заключениями комплекса судебных экспертиз: молекулярно-генетических, биологических, дактилоскопических и других, - уточнили в СК.

По словам начальника пресс-службы областного главка МВД полковника Валерия Горелых, следователей сопровождали сыщики уголовного розыска полиции, которые специализируются на раскрытии преступлений против личности.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.