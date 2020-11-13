В Курганской области врачи из других регионов получат 300 тысяч подъемных

Правительство Курганской области установило новые льготы для врачей, прибывших в регион из других субъектов. Таким образом, власти хотят восполнить дефицит специалистов в здравоохранении.

Как сообщает пресс-служба губернатора, уже с ноября этого года переехавшие в Зауралье врачи смогут получить 300 тысяч рублей единовременной выплаты. При этом не имеет значения, в каком районе и учреждении, больнице или поликлинике, они будут работать. Главное - специалист должен отработать в Курганской области три года.

В утвержденном перечне дефицитных специальностей на 2020 год значатся реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, онкологи, инфекционисты, патологоанатомы. В первом полугодии 2021 года список может быть пересмотрен и скорректирован в зависимости от ситуации.

Кроме того, для "дефицитных" врачей увеличена компенсация на оплату съемного жилья: в Кургане и Шадринске до 10 тысяч, в остальных районах - до 7 тысяч рублей. Остальным докторам за аренду жилья вернут от 3 до 5 тысяч рублей.

Для привлечения медработников в области также продолжают действовать и ранее установленные региональные льготы. В частности, студентам-целевикам медвузов доплачивают 1,5 тысячи рублей к стипендии. А после обучения молодой врач может рассчитывать на подъемные в 100-150 тысяч рублей при условии, если он устроится в медорганизацию на полную ставку в течение года после окончания вуза. Работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", предусматривающие по миллиону и 500 тысяч рублей выплат соответственно.