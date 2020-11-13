В Тюменской области детям запретили посещать торговые центры

Тюменским детям и подросткам из-за коронавирус запретили посещать шопинг-моллы и ТРЦ без сопровождения родителей. Ограничение приняли сегодня на заседании оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19.

- Эта мера, принятая по предложению управления Роспотребнадзора, будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции, - передает оперштаб слова губернатора Александра Моора.

Также с 16 ноября заведениям общественного питания в Тюменской области запретили обслуживать посетителей в залах после 23 часов. С этого же числа людям старше 65 лет заблокируют транспортные карты, так как они должны соблюдать режим обязательной самоизоляции.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе зарегистрировано 163 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии заразились 15412 человек. 149 человек выздоровели. Всего с болезнью справились 9975 человек. Под медицинским наблюдением остается 2221 пациент.