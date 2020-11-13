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13.11.2020 10:32
Рубрика: Общество

В Тобольске экстренно прооперировали пациента с тяжелой формой COVID-19

Текст: Юлия Мякишева
Во время нахождения в моноинфекционном госпитале Тобольска у пожилого человека с коронавирусной инфекцией и 70 процентами поражения легких обнаружили острый аппендицит.
Фото: Пресс-служба Областной больницы № 3 в Тобольске Фото: Пресс-служба Областной больницы № 3 в Тобольске
Фото: Пресс-служба Областной больницы № 3 в Тобольске

Заподозрила воспаление заведующая Екатерина Каргаполова, а прибывший к больному хирург Игорь Амелин подтвердил диагноз. Пришлось срочно транспортировать пациента для экстренной операции.

Фото: iStock
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Для безопасности организовали "зеленый коридор". Об этом сообщили в пресс-службе областной больницы № 3, в которой проходила операция. Путь от входа в больницу до палаты был коротким, исключал стационарных отделений и подвергался дезинфекции. Пациенту все время подавался кислород.

На месте пациента ждала операционная бригада в средствах индивидуальной защиты и операционная, подготовленная к приему пациента с коронавирусом.

- Из-за тяжелого течения заболевания медики решили использовать спинно-мозговую анестезию, которая не угнетает дыхательную деятельность. Это позволило врачу-анестезиологу Магомеду Алиасхабову наблюдать находившегося в сознании пациента и комфортно для больного провести вмешательство. Операция проводилась по открытой методике во избежание усугубления воспаления легких и провоцирования дыхательной недостаточности, - говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент находился в стенах больницы не более полутора часов. После операции его немедленно транспортировали обратно, где его ежедневно наблюдал лечащий хирург.

- Успешно проведенная Игорем Амелиным и Акмалом Джабборовым с участием медсестры Натальи Коноваловой аппендэктомия не дала послеоперационных осложнений на фоне COVID-19, - рассказали в больнице.

Быстрая реакция медиков и транспортировка в больницу помогла миновать развитие перитонита. Анастезия и метод вмешательства не оказали негативного влияния, и теперь пациент выздоравливает и после аппендэктомии, и после коронавируса.

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