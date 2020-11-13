Заболевшую COVID-19 свердловчанку оштрафовали за заражение родных

Жительницу Байкаловского района Свердловской области оштрафовали на 25 тысяч рублей из-за заражения коронавирусом своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Было установлено, что женщине ранее диагностировали COVID-19. Чтобы она не заразила свою 80-летнюю маму и двух детей, проживающих с ней в квартире, ей выдали постановление об обязательной госпитализации. Однако советов санврачей женщина не послушала, в результате чего ее мать и один ребенок все-таки заболели.

Когда Талицкий отдел Роспотребнадзора получил положительные результаты тестов матери и несовершеннолетнего ребенка заболевшей женщины, ее обязали лечь в больницу вместе с ребенком. Женщина снова отказалась.

Тогда специалисты Роспотребнадзора составили протокол в отношении женщины за нарушение противоэпидемического законодательства, которое повлекло вред здоровью других людей (статья 6.3 КоАП РФ) Байкаловский районный суд вынес женщине наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч.