Российские дипломаты вручили награды болгарским ветеранам ВОВ

Представители Генерального консульства России в Варне вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." трём ветеранам Болгарии. Награды учреждены в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

"После церемонии Генеральный консул и дипломаты Генконсульства возложили цветы к могиле трёх советских солдат, скончавшихся от ран в 1944 г. в с. Чернево, - сообщается на странице дипмиссии в Facebook. - Могильная плита была установлена силами соотечественников, проживающих в селе."

Ранее в рамках празднования годовщины Победы подобное мероприятие состоялось и в Софии. Медали вручили как болгарам, так и русским ветеранам, проживающим на территории республики.