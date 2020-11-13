С 2021 года адресная помощь по соцконтрактам станет доступнее

Половина соцконтрактов в этом году заключены на преодоление сложной жизненной ситуации, за такой помощью в органы соцподдержки обратились 42 тысячи российских семей. Об этом рассказали в Минтруде. Вторым по популярности стал соцконтракт на оказание поддержки в поиске работы. Его заключили почти 33 тысячи или 40% семей.

Всего с начала года в регионах заключено свыше 85 тысяч социальных контрактов, что на 25% больше, чем планировалось, отмечают в ведомстве.

По словам замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, сегодня соцконтракты доступны жителям 21 пилотного региона. Наиболее активно такая адресная мера соцподдержки оказывается в республиках Мордовия, Чувашия, Новгородской, Нижегородской и Саратовской областях. Со следующего года она распространится на территории всей страны.

В Минтруде напомнили, что соцконтракты заключаются органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В 2020 году на них было выделено 7 млрд рублей, в 2021 и 2022 году сумма увеличится почти в 9 раз и составит 60 млрд рублей.

Положения соцконтракта также могут включать лечение, обучение, открытие собственного бизнеса, приобретение лекарств или товаров первой необходимости. С этого года финансовую помощь, полученную в рамках него, также можно направить на покупку одежды или обуви, а начинающим предпринимателям - на приобретение материально-производственных запасов и аренду помещений.