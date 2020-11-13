Салах заразился коронавирусом

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус.

О своей болезни футболист узнал, находясь в расположении сборной Египта. Как говорится в сообщении на сайте федерации, болезнь у Салаха протекает без каких-либо симптомов.

Сообщается о том, что 28-летний нападающий "Ливерпуля" стал единственным среди игроков и персонала, у кого выявлен коронавирус.

Салах не поможет сборной в матчах против команды Того, которые пройдут 14 и 17 ноября в рамках квалификации Кубка африканских наций.