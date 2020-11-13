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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия потеряет 27 миллиардов долларов из-за коронавируса

В этом году Саудовская Аравия потеряет свыше 27 миллиардов долларов из-за низких цен на нефть.

Открыты новые месторождения газа в Турции и Саудовской Аравии

Королевство планировало получить от продажи черного золота 136 миллиардов долларов, заявил наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он отметил, что стране пришлось искать новые источники дохода, не связанные с нефтедобычей.

"Нам удалось сохранить размер заработной платы граждан и большую часть надбавок и бонусов, а также покрыть высокие расходы на здравоохранение в связи с пандемией", - цитирует бен Сальмана РИА Новости.

Принц предложил направить средства государственного инвестиционного фонда на поддержку новых для страны секторов экономики. Среди них - сельское хозяйство, транспорт, космос и горнодобывающая промышленность.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Пандемия коронавируса COVID-19 Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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