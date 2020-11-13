Сборные Аргентины и Парагвая по футболу сыграли вничью в отборе ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Парагвая по футболу не выявили победителя в матче третьего тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

Встреча, состоявшаяся в четверг в Буэнос-Айресе, завершилась со счетом 1:1.

Первыми отличились гости. Это произошло на 21-й минуте, после того как аргентинцы нарушили правила в своей штрафной, и Анхель Ромеро реализовал пенальти. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете. На 41-й минуте после подачи углового Николас Гонсалес ударом головой поразил ворота соперника.

Во втором тайме Лионель Месси вывел аргентинцев вперед, но после использования VAR судья гол отменил.

Сборная Аргентины с 7 очками возглавляет турнирную таблицу. Основные соперники провели на матч меньше. В активе команды Парагвая 5 баллов.