Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу цензуры в соцсетях и СМИ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков:

Роскомнадзор поступил абсолютно верно, потребовав от Гугл восстановить доступ на канале Ютюб к расследованию Украина.ру о гибели МН-17. Пора перейти к решительному пресечению таких шагов, фактически вводящих цензуру.

Американские сетевые компании вводят такую цензуру в США, например, блокируя твиты президента Трампа и посты его сторонников, что стало чуть ли не нормой в ходе предвыборной кампании. Агрессивная политическая цензура в американских сетевых компаниях является частью стратегии создания современной версии оруэлловского Большого брата. Помните знаменитую фразу из "1984" Джорджа Оруэлла: "Вig Brother is watching you"? Фактически блокировка неугодного контента является формой работы "полиции мысли". Запретить мыслить нельзя, но можно попытаться ее блокировать и перекрыть доступ широких масс потребителей информации к неугодным и не вписывающимся в либеральную повестку дня оценкам, мнениям и данным. И особенно подрывающим поставленные либерально-глобалистским станом политические цели и задачи. Главная из которых сейчас - обеспечение прихода кандидата демократов в Белый дом. Но и в будущем "монстр цензуры" будет стоять на страже интересов неолиберализма и глобализма, подтверждая, что сетевые компании из инструмента бизнеса и инструмента информирования и обмена мнениями все больше превращаются в инструмент политической борьбы. Но в США с этим пусть разбирается конгресс.

В России же эти компании должны действовать по нашим законам и нормам. И четко понимать, что любые попытки регулирования российских интернет-ресурсов будут приводить к неприятным для них последствиям. Россия для них - это рынок и пространство, которые позволяют им заработать большую прибыль. Не думаю, что эти компании заинтересованы в конфликтах с российскими властями.

Эта тема уже обсуждалась на заседаниях и "круглых столах" Комиссии Совета Федерации по информационной политике и Комитета по конституционному законодательству с участием руководства Совета по правам человека, МИД РФ и руководителей СМИ. Политическая цензура в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны западных сетевых компаний недопустима - таково общее мнение. Здесь надо больше определенности и решительности с нашей стороны.

Отрадно, что сейчас этим вопросом активно занялась наша исполнительная власть - Роскомнадзор. В конце октября он уже обратился в Совет Федерации с официальным письмом с просьбой разработать комплекс мер, которые позволили бы регулировать деятельность зарубежных сетевых компаний на территории России. Думаю, что в самое ближайшее время это письмо будет рассмотрено в Совете Федерации.

Следует также развивать наши российские платформы. В конце концов, на Фейсбуке и Ко свет клином не сошелся. Отечественные платформы со временем станут также элементом "мягкой силы" России, поскольку привлекут - и уже привлекают - носителей русского языка на всем постсоветском пространстве. На зарубежных платформах мы всегда будем заложниками политики "Большого брата".