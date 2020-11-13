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13.11.2020 20:26
Рубрика: В мире

Сербский историк: "Российская газета" - ориентир для славянского мира

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)
"В связи со значительным юбилеем - 30-летием успешной работы "Российской газеты", сердечно поздравляю Вас, желаю успехов и удачи в дальнейшей деятельности издания", - написал свои теплые пожелания в адрес главного редактора "РГ" Владислава Фронина декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович.
Корреспондент "РГ " на Балканах Александр Борисов и декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович. Фото: РГ Корреспондент "РГ " на Балканах Александр Борисов и декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович. Фото: РГ
Корреспондент "РГ " на Балканах Александр Борисов и декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович. Фото: РГ
Фото: Роман Щербенков
Григорий Рапота поздравил редакцию и читателей "РГ" с юбилеем

Авторитетный сербский историк выразил уверенность, что "Российская газета", как и ранее, будет маяком объективного освящения мировых событий и ориентиром для всего славянского мира".

Напомним также, что в июне руководство Университета в Восточном Сараево отметило выдающийся вклад "Российской газеты" в развитие взаимодействия между научными кругами Республикой Сербской и Российской Федерации.

"Российская газета" содействовала и продолжает помогать сближению братских сербского и русского народов, существенен ее вклад в изучение и сохранение сербского культурного наследия, во взаимообогащение культур наций и народностей, - указал Драга Мастилович на церемонии вручения грамоты и наградной плакетки корреспонденту "РГ " на Балканах Александру Борисову. - Благодаря "РГ" первые лица Республики Сербской, ведущие ученые Университета в Восточном Сараево и иные значимые общественно-политические деятели региона смогли ознакомить россиян со своим взглядом на историю и перспективы развития тех или иных событий на Балканах и в мире, что, несомненно, позитивно отразилось на двустороннем сотрудничестве. "РГ" предоставила нам возможность сообщить России о нашей поддержке в деле недопущения повторения катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война, открыто заявить о важности пресечения любых попыток произвольно интерпретировать, искажать и фальсифицировать историю".

В мире Европа Босния и Герцеговина 30 лет "Российской газете"

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