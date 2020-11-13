Шанхайский район Пудун смотрит в будущее

Ставшая уже практически классической фраза "китайское экономическое чудо" облетела весь мир и вряд ли нуждается в каких-то отдельных пояснениях. А вот название одного из новых районов Шанхая - Пудун - далеко не у всех вызывает ассоциации с воплощением одного из самых ярких примеров этого самого чуда, начало которому было положено архитектором китайской политики реформ и открытости Дэн Сяопином.

Формальной точкой отсчета для начала нелегкого пути по превращению этой территории в один из крупнейших международных торгово-экономических, финансовых и технологических центров можно считать 18 апреля 1990 года, когда центральное правительство Китая официально объявило о начале политики "развития и открытия Пудуна". Особое внимание на начальных этапах уделялось, прежде всего, строительству необходимой для дальнейшего развития инфраструктуры. Причем делалось это в поражающие воображение рекордно короткие сроки. Словно грибы после обильного дождя на противоположном от старого района Пуси берегу реки Хуанпу начали расти небоскребы, которые шанхайцам тех времен казались чем-то диковинным, удивительным и непонятным.

О том, как строился Пудун, сейчас в Китае снимают документальные фильмы и пишут книги, не говоря уже о многочисленных репортажах на телевидении и в других средствах массовой информации, которые посвящают 30-летней годовщине политики "реформ и открытия Пудуна" специальные выпуски. Своими воспоминаниями делятся участники событий и свидетели того, как всего за несколько десятилетий этот шанхайский район превратился в крупный международный центр финансов, торговли и новых технологий.

В частности, своими наблюдениями поделился живущий и работающий в Шанхае более 20 лет Михаил Дроздов, который сейчас является председателем Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. "Я приехал в Шанхай в 1996 году. На тот момент Пудун только начал развиваться, телебашня была уже построена и это, пожалуй, было единственное крупное законченное сооружение на тот день. Когда я впервые переплыл туда на пароме, то я очень пожалел, что не взял с собой резиновые сапоги потому, что та часть Пудуна, которая сейчас всем известна как банковский центр Луцзяцзуй, представляла собой гигантскую строительную площадку. Одновременно возводилось сразу несколько десятков крупных небоскребов", - вспоминает российский соотечественник о тех временах. Только первые этажи тогда были построены, в частности, у знаменитой башни Цзинмао, которая какое-то время была самым высоким сооружением Пудуна.

Тогда, как признался Дроздов, сложно было себе представить, что эта малоосвоенная территория превратится в новый шанхайский район. Развитие Пудуна он сравнил со взрослением ребенка и превращением его в полноценного человека, которое происходило на глазах не только жителей города, но и всего Китая. Все самые значимые и крупные сооружения в Пудуне фактически были построены с нуля за последние 20 лет.

Дроздов вспоминает: 20 лет назад добраться до Пудуна было не так то просто и довольно дорого. Переплыть на другой берег реки Хуанпу можно было лишь на пароме. Что касается мостов через реку, которых сейчас уже 13, то тогда их было всего два. Проезд по ним первое время был платным - около 15 юаней - что для тех времен было достаточно дорого. Сейчас же с транспортной доступностью нет никаких проблем. Огромное количество туннелей под рекой, мосты, линии метро и несколько точек для паромов уже стали частью повседневной жизни.

Говоря о Пудуне, в голове, прежде всего, возникает образ некоего бизнес-центра мирового масштаба, однако в начале 90-х годов прошлого века в этой части Шанхая попросту не существовало коммерческих районов. Начинать приходилось абсолютно с нуля. За последние 30 лет соответствующие площади достигли уже 10 млн квадратных метров, а сам район занимает первое место в Шанхае по сосредоточению международных ритейлеров. К настоящему времени, согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte, 32 из 100 крупнейших мировых ритейлеров таких, как Costco, Apple, Walmart, IKEA и Decathlon, выбрали Шанхай для своей операционной деятельности. При этом у 30 из них есть бизнес в Пудуне. Именно здесь, как раз в самом центре делового района Луцзяцзуй, являющегося визитной карточной не только Пудуна, но и всего города, расположен и знаменитый торговый центр Shanghai IFC, занимающий первое место в мегаполисе по ежегодному объему продаж.

В качестве простого и наглядного примера достигнутых результатов, в частности, в области розничной торговли потребительскими товарами, можно лишь упомянуть о том, что объем соответствующих продаж в 1995 году в Пудуне составлял около 10 миллиардов юаней (около 1,5 миллиардов долларов), а на конец 2019 года этот показатель вырос уже до 300 миллиардов юаней (45,4 миллиарда долларов). И это лишь верхушка айсберга под названием новый район Пудун, потенциал которого в настоящее время не ограничивается лишь финансами и высоким уровнем потребления тех или иных товаров. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что именно розничная торговля в условиях пандемии COVID-19 и действующих ограничений на выезд за рубеж становится одним из основных драйверов роста внутреннего потребления, о наращивании которого так много говорят в последние годы китайские власти. В этой связи у Пудуна есть все возможности показать неплохие результаты в ближайшее время и этим шансом стремятся воспользоваться крупнейшие игроки мирового бизнеса.

Простор для деятельности по самым разным направлениям огромен, не говоря уже о созданных для этого условиях. В Пудуне сейчас расположено более 50 крупных и средних коммерческих комплексов городского и районного уровней. На их фоне выделяется именно Луцзяцзуй, небоскребы которого, включая телебашню Жемчужина Востока и второе по высоте здание в мире Shanhai Tower (632 метра), являются в настоящее время визитной карточкой Шанхая.

Последние 30 лет весь мир наблюдал за формированием современного китайского финансового сектора, одним из крупнейших центров зарождения которого стал именно Пудун. В 2019 году добавленная стоимость финансовой сферы этого района достигла 383,5 миллиарда юаней (около 57,6 миллиарда долларов), что составляет около трети всего ВВП района и более половины добавленной стоимости в финансовом секторе всего Шанхая. Столь впечатляющие темпы развития финансовый сектор Пудуна не сбавлял даже в первой половине 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19. Пудун сохранил и даже упрочил свое положение в качестве одного из самых укомплектованных рынков финансовых услуг в мире. Речь идет, прежде всего, о бирже, операциях с иностранной валютой, облигациях, акциях, фьючерсах и страховой сфере.

В 2019 году на расположенной в Пудуне Шанхайской фьючерсный бирже, к примеру, было продано свыше 1,4 миллиарда лотов, что позволило мегаполису четвертый год подряд занять первое место в мировом рейтинге биржевых товарных деривативов. При этом оборот Шанхайской фондовой биржи достиг 282 триллиона юаней (около 42 триллиона долларов). По этому показателю она заняла четвертое место в мире. К слову сказать, сама шанхайская биржа, которая сейчас расположена в Пудуне, несколько лет в конце 90-х годов базировалась в старейшей гостинице города Astor Hotel, где совсем недавно в ее честь был открыт музей, расположенный прямо напротив генерального консульства РФ в Шанхае.

По состоянию на конец октября в этом динамично развивающемся районе Шанхая насчитывалось свыше 1,1 тысячи финансовых институтов, включая 287 банков, 509 биржевых брокерских контор, а также 309 компаний, работающих в сфере страхования. В планах администрации Пудуна на будущее - построение в этом районе некого единого глобального центра финансовых услуг. Для этого местные власти намерены предпринять шаги в направлении дальнейшей интернационализации финансовых рынков, привлечении большего числа иностранных инвесторов и продвижении эффективного размещения иностранного капитала на местном финансовом рынке.

Статистические данные, свидетельствующие об успешной реализации выбранного для Пудуна курса, можно перечислять вечно. Факт того, что высшее руководство страны уделяет этому району Шанхая особое значение - очевиден. 12 ноября в Шанхае состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию годовщины политики "развития и открытия" Пудуна, на котором лично присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший перед его участниками с речью. Это подчеркивает особый статус Пудуна, который многие называют своего рода "витриной Китая" и наиболее ярким проявлением тех успехов, которых удалось добиться в ходе реализации политики реформ и открытости.

Не стоит забывать, что район Пудун - это не только рай для финансистов и различных транснациональных корпораций, которые успешно используют преимущества Шанхайской зоны свободной торговли. За последние несколько лет местные власти сделали огромный шаг вперед в том, что касается организации комфортного проживания в Пудуне для местных жителей. Магазины, рестораны, торговые центры, оборудованные велосипедными и беговыми дорожками набережные, просторные проспекты и новые жилые комплексы с высокоразвитой инфраструктурой - все это картина современного Пудуна, который за относительно непродолжительное время стал примером того, как практически с нуля можно выстроить успешную бизнес-модель, пережившую несколько мировых экономических кризисов и доказавшую свою эффективность. В свое время, когда Дэн Сяопин вел переговоры с Маргарет Тэтчер о возвращении Гонконга в состав КНР, с его стороны прозвучало обещание создать на территории Китая "несколько таких же Гонконгов". Время показало, что витриной политики реформ и открытости стал именно Шанхай с его новым районом Пудун.