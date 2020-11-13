Шойгу: Развертывание постов миротворцев в Карабахе завершится 14 ноября

В соответствии с указом президента Владимира Путина на территории Нагорного Карабаха и Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент численностью 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и специальной техники, доложил министр обороны Сергей Шойгу на совещании у главы государства.

В течение 10-11 ноября взят под контроль Лачинский коридор. Вчера, 11 ноября, миротворцы вошли в Степанакерт. "Сегодня завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", - сообщил глава Минобороны. На севере Нагорного Карабаха размещение восьми постов планируется завтра, 12 ноября.

В районе миротворческой операции ведется круглосуточный мониторинг обстановки и продолжает действовать режим прекращения огня, заявил Шойгу. "Командованием миротворческого контингента приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих", - заверил он.

- С каждым днем все больше и больше нарастает проблема гуманитарного характера. Это транспортировка, возвращение беженцев и, естественно, другие гуманитарные вопросы, - подчеркнул Сергей Шойгу.