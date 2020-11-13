Си Цзиньпин посетил Шанхай и Наньтун

Си Цзиньпин отметил, что в течение 30 лет в Пудуне творческим образом претворяют в жизнь резолюции КПК, было реализовано множество важных проектов и достигнуты цели, привлекающие внимание всего мира, осуществлено скачкообразное развитие экономики. Пудун идет в первых рядах районов страны в продвижении реформ и открытости, постоянно повышает конкурентоспособность в ключевых экономических отраслях, растет общий уровень жизни населения. "Практика свидетельствует о полной правильности основных теорий, линий и курсов, определенных после 3-го пленума ЦК КПК XI созыва, и о том, что реформы и открытость представляют собой естественный эволюционный путь для продолжения и развития социализма с китайской спецификой и осуществления великого возрождения китайской нации", - отметил Си Цзиньпин.

Глава КНР призвал претворять в жизнь еще более значимые инновации в сфере фундаментальной науки и техники, добиться значительного прорыва в сфере ключевых технологий, наилучшим образом проявлять первоочередную роль научно-технических инноваций в дальнейшем развитии. Си Цзиньпин призвал углубленно продвигать вперед режимную открытость на высоком уровне, старательно формировать преимущества в международном сотрудничестве и конкуренции.

Он также потребовал прилагать большие усилия для урегулирования проблем, затрагивающих интерес народных масс, непрерывно повышать уровень сбалансированности и оптимизации общественных услуг. Си Цзиньпин подчеркнул, что в предстоящем году будет отмечаться 100-летний юбилей КПК, и Шанхай представляет собой место, где Компартия Китая была сформирована. Необходимо из поколения в поколение передавать "красный ген", исполнять миссию, определенную первоначальными намерениями и целями, непрерывно повышать качество и уровень партийного строительства.

В тот же день Си Цзиньпин также посетил тематическую выставку, посвященную 30-летию развития и открытия шанхайского района Пудун. А после участия в торжествах в Пудуне генсек ЦК КПК направился в инспекционную поездку в провинцию Цзянсу.

Уже во второй половине дня Си Цзиньпин прибыл в город Наньтун, посетил район Ушань, где ознакомился с тем, как продвигается работа по комплексному упорядочению берега реки Янцзы и запрету на рыбную ловлю в ее акватории. План поездки включал также посещение городского музея-заповедника с экспозицией, рассказывающей о прижизненных достижениях известного китайского общественного деятеля - Чжан Цзяня, его образовательной и благотворительной деятельности на благо страны.