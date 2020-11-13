Си Цзиньпин посетил Шанхай и Наньтун

Новости

В Кремле будут ждать информацию от Баку по делу о Ми-24 14:20
В Нагорный Карабах вылетели еще 8 самолетов с российскими миротворцами 14:17
Песков: Путин поздравит президента США после объявления итогов выборов 14:11
Фрагмент Ан-124 нашли в нескольких километрах от новосибирского аэропорта 14:07
Назначен новый начальник петербургской подземки 14:02
В Кремле рассказали о команде помощи регионам в борьбе с COVID-19 13:58
Китай поздравил Байдена с победой на выборах в США 13:54
Apple разрешат протестировать аналог Bluetooth в России 13:52
Песков назвал одну из возможных дат пресс-конференции Путина 13:48
В Кремле пока нет позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам 13:46
62% россиян считают, что власти должны ориентироваться на опросы 13:25
По факту аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске возбудили дело 13:24
СМИ: Вымогатель требовал у Дзюбы пять млн долларов за интимное видео 13:23
Новый клип Билли Айлиш собрал 9 млн просмотров за 16 часов 13:17
Матвиенко: Доверие и сплоченность помогают в борьбе с пандемией 13:15
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ 13:12
В Москве задержан подозреваемый в афере с квартирами на 750 млн рублей 13:03
Роскомнадзор создал свой канал в Telegram 13:00
Исследование: В каких городах чаще всего грабят дома 13:00
Трещина на МКС оказалась длиннее, чем думали раньше 12:59
Российский сериал "257 причин, чтобы жить" претендует на премию Rose D’Or 12:58
Захарова пообещала вернуть россиянку Осипову на родину 12:56
В сериале по "Острову доктора Моро" Уэллса доктор станет женщиной 12:55
Голливудская звезда сыграет хирурга в российском триллере "Бансу" 12:35
Матвиенко рассказала о своей простуде: Это не COVID 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с 30-летием. Спасибо! Будем вместе
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с 30-летием. Спасибо! Будем вместе
13.11.2020 13:38

Си Цзиньпин посетил Шанхай и Наньтун

В Шанхае 12 ноября состоялось мероприятие по случаю 30-летия развития и открытия района Пудун, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин принял участие в торжествах и выступил с важной речью.
Си Цзиньпин проверил, как продвигается работа по комплексному упорядочению берега Янцзы в Наньтуне. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Си Цзиньпин проверил, как продвигается работа по комплексному упорядочению берега Янцзы в Наньтуне. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин проверил, как продвигается работа по комплексному упорядочению берега Янцзы в Наньтуне. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Си Цзиньпин отметил, что в течение 30 лет в Пудуне творческим образом претворяют в жизнь резолюции КПК, было реализовано множество важных проектов и достигнуты цели, привлекающие внимание всего мира, осуществлено скачкообразное развитие экономики. Пудун идет в первых рядах районов страны в продвижении реформ и открытости, постоянно повышает конкурентоспособность в ключевых экономических отраслях, растет общий уровень жизни населения. "Практика свидетельствует о полной правильности основных теорий, линий и курсов, определенных после 3-го пленума ЦК КПК XI созыва, и о том, что реформы и открытость представляют собой естественный эволюционный путь для продолжения и развития социализма с китайской спецификой и осуществления великого возрождения китайской нации", - отметил Си Цзиньпин.

Глава КНР призвал претворять в жизнь еще более значимые инновации в сфере фундаментальной науки и техники, добиться значительного прорыва в сфере ключевых технологий, наилучшим образом проявлять первоочередную роль научно-технических инноваций в дальнейшем развитии. Си Цзиньпин призвал углубленно продвигать вперед режимную открытость на высоком уровне, старательно формировать преимущества в международном сотрудничестве и конкуренции.

Он также потребовал прилагать большие усилия для урегулирования проблем, затрагивающих интерес народных масс, непрерывно повышать уровень сбалансированности и оптимизации общественных услуг. Си Цзиньпин подчеркнул, что в предстоящем году будет отмечаться 100-летний юбилей КПК, и Шанхай представляет собой место, где Компартия Китая была сформирована. Необходимо из поколения в поколение передавать "красный ген", исполнять миссию, определенную первоначальными намерениями и целями, непрерывно повышать качество и уровень партийного строительства.

В тот же день Си Цзиньпин также посетил тематическую выставку, посвященную 30-летию развития и открытия шанхайского района Пудун. А после участия в торжествах в Пудуне генсек ЦК КПК направился в инспекционную поездку в провинцию Цзянсу.

Уже во второй половине дня Си Цзиньпин прибыл в город Наньтун, посетил район Ушань, где ознакомился с тем, как продвигается работа по комплексному упорядочению берега реки Янцзы и запрету на рыбную ловлю в ее акватории. План поездки включал также посещение городского музея-заповедника с экспозицией, рассказывающей о прижизненных достижениях известного китайского общественного деятеля - Чжан Цзяня, его образовательной и благотворительной деятельности на благо страны.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом
ЦБ отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка"
Более 250 тысяч семей улучшили жилье благодаря льготной ипотеке
Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой