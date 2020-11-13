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13.11.2020 23:14
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп одержал победу в Северной Каролине

После 10-дневного подсчета голосов на выборах президента США появилась предварительная информация об итогах голосования в штате Северная Каролина, где ни один из кандидатов долго не мог набрать явный перевес, сообщает ТАСС.

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По итогам обработки 99% бюллетеней действующий президент Дональд Трамп набирает там 50% голосов, а его соперник Джозеф Байден - 48,6%. Победа в этом штате должна дать Трампу 15 голосов выборщиков.

При этом в еще одном "колеблющемся" штате, в Джорджии, прогнозируется победа Джозефа Байдена.

Напомним, что выборы прошли 3 ноября и подсчет голосов из-за многочисленных заявлений о нарушениях до сих пор не окончен. Оба кандидата заявили о своей победе.

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