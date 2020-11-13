СМИ: В Монреале неизвестные захватили в заложники группу людей

В канадском Монреале полиция проводит спецоперацию против группы злоумышленников, передает ТАСС сообщение телеканала CBC. По данным местных СМИ, речь идет о захвате заложников. Называются цифры в несколько десятков человек.

Сообщается, что вооруженные люди ворвались в офис компании Ubisof на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран и захватили несколько человек в заложники. По другой информации, произошло ограбление.

Пока нет данных о требованиях злоумышленников и о жертвах. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой обходить район, где идет спецоперация.