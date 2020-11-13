СМИ: Вымогатель требовал у Дзюбы пять млн долларов за интимное видео

У футболиста сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы вымогали пять миллионов долларов за то, чтобы его видеозапись интимного содержания не появилась в сети, сообщает "Фонтанка".

Футболист получил требования от вымогателя, однако ответил отказом, поскольку не был уверен в том, что тот все равно не выложит его на всеобщее обозрение. При этом Дзюба знает личность шантажиста, он встречался с ним и записал разговор, после чего неофицально обратился в ФСБ. Ведомство рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дело о вымогательстве в особо крупном размере.

Видеозапись с Дзюбой была опубликована в сети в конце прошлой недели. Из-за разразившегося впоследствии скандала он не был вызван в сборную России на товарищеский матч против команды Молдавии (0:0) и встречи Лиги наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Сам игрок записал видеозапись, на которой принес извинения за случившееся, также он закрыл свою страницу в Instagram.