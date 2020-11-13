Таиланд установил новые правила въезда для российских туристов

Власти Таиланда разрешили въезд в королевство для иностранных, в том числе российских туристов, передает портал Travel Off Path. Вместе с тем, попасть в "Страну улыбок" на фоне продолжающейся в мире пандемии теперь станет выполнимой, но нелегкой задачей.

Любители понежится на песчаных пляжах и попробовать аутентичную тайскую кухню теперь будут получать визу в посольстве. Соискателям предстоит подтвердить наличие на своем банковском счете 500 тыс бат (около 1,3 млн рублей), а также иметь расширенную медицинскую страховку на сумму не менее 3 млн бат (около 9 млн рублей).

На этом сюрпризы не заканчиваются: по прибытии в Таиланд все иностранцы будут вынуждены уйти на 14-дневный карантин.

Сообщается, что россиянам доступны только визы на 60 дней.