Уроком для постсоветских стран назвал Лукашенко события в своей стране

События, произошедшие в Беларуси после президентских выборов, по мнению Александра Лукашенко, должны стать "серьезнейшим уроком для постсоветских стран". Этот вывод содержится в его заявлении, которое он сделал 13 ноября в интервью журналистам, передает его пресс-служба.

Белорусский лидер считает, что зарубежными "специалистами сделано все, чтобы на уровне подсознания управлять человеком". В этой связи он допускает, что в основе всего, что происходило в РБ, смогли лежать американские разработки.

Во время интервью Лукашенко, в частности, рассказал о материале одного из украинских блогеров, который побывав в Минске, поделился своими впечатлениями от протестов в белорусской столице. По словам президента, украинец снимал жилье в дорогостоящем жилом комплексе и поражался, как его небедные жители выходили из шикарных квартир и шли на протесты. "Белорусы зажрались, они не знают, как живут другие после цветных революций!", - процитировал слова блогера белорусский руководитель.

По его мнению, в республике не было причин для протестов и ничего их не предвещало. "Да, работали втихую, создавая ячейки на предприятиях, особенно государственных. Потом их начали шатать через эти ячейки по 3-5 человек", - отметил президент. Таким же образом вносили смуту и в другие трудовые коллективы, добавил он.

Но предупредил, что это только начало. "Поверьте, вы вспомните меня через полгода-год. За всеми этими событиями - попытка переделить мир", - резюмировал президент, обращаясь к зарубежным журналистам.