У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Apple назвали "промахом" собственный процессор M1

Текст:   Виктория Чернышева
13.11.2020,  
16:50
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

После официальной презентации MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini с чипом Apple Silicon разработчики поделились собственными впечатлениями от новинки.

Как сообщает портал Macrumors, главный инженер Apple Крейг Федериги назвал M1 "промахом". Конечно, в шутку: чип вышел значительно лучше по характеристикам, чем рассчитывали его создатели. В частности, выше ожидаемой оказалась автономность и производительность устройств.

Первый тест: как работает MacBook Air с чипом Apple Silicon М1

Новые модели Mac Apple Silicon работают быстрее, чем любой другой Mac в одноядерном режиме, и превосходят много компьютеров в многопоточной производительности - в частности, 16-дюймовый Retina MacBook Pro на Intel.

Полный переход всех компьютеров Apple на M1 планируется в течение ближайших двух лет. При этом ожидается, что этот процесс будет плавным - подобным тому, что был в 2006 году, когда компания переходила от PowerPC на Intel.

Что нового в операционной системе Big Sur

С запуском новой операционной системы Big Sur произойдет некоторое слияние iOS и MacOS. Это позволит разработчикам создавать единые приложения и для мобильной, и для декстопной версий устройств.

Впрочем, планов по слиянию iPad и Mac у компании нет. Федериги подчеркнул, что нет никакого "секретного плана" по изменению работы "яблочных" компьютеров, и Apple не собирается вводить сенсорные экраны на Mac.

Apple
Фото: pixabay.com
Instagram будет выглядеть по-другому 15:55
Apple планирует выпустить складной iPhone 11.11.2020
Выпущен первый в истории MacBook на собственном процессоре Apple M1 10.11.2020
технологии
Фото: CD Projekt RED
CD Projekt RED запустила в России новую игру по вселенной "Ведьмака" 12.11.2020
Когда шутка зашла слишком далеко: В Steam вышел симулятор плоской Земли 12.11.2020
Xiaomi выпустила куртку с подогревом 09.11.2020
Mac
Стали известны подробности о новых устройствах Apple 05.11.2020
Стала известна дата третьей презентации Apple в 2020 году 03.11.2020