В Apple назвали "промахом" собственный процессор M1

После официальной презентации MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini с чипом Apple Silicon разработчики поделились собственными впечатлениями от новинки.

Как сообщает портал Macrumors, главный инженер Apple Крейг Федериги назвал M1 "промахом". Конечно, в шутку: чип вышел значительно лучше по характеристикам, чем рассчитывали его создатели. В частности, выше ожидаемой оказалась автономность и производительность устройств.

Новые модели Mac Apple Silicon работают быстрее, чем любой другой Mac в одноядерном режиме, и превосходят много компьютеров в многопоточной производительности - в частности, 16-дюймовый Retina MacBook Pro на Intel.

Полный переход всех компьютеров Apple на M1 планируется в течение ближайших двух лет. При этом ожидается, что этот процесс будет плавным - подобным тому, что был в 2006 году, когда компания переходила от PowerPC на Intel.

С запуском новой операционной системы Big Sur произойдет некоторое слияние iOS и MacOS. Это позволит разработчикам создавать единые приложения и для мобильной, и для декстопной версий устройств.

Впрочем, планов по слиянию iPad и Mac у компании нет. Федериги подчеркнул, что нет никакого "секретного плана" по изменению работы "яблочных" компьютеров, и Apple не собирается вводить сенсорные экраны на Mac.