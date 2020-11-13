В Болгарии призвали к объединению с Северной Македонией

Зампредседателя парламента Болгарии, лидер партии "Воля" Веселин Марешки заявил о необходимости "вновь объединиться" с Северной Македонией (РСМ). Политик отметил, что хоть его предложение и выглядит "неожиданным", слияние территорий послужило бы для Балкан примером "дальновидности и мудрости".

"Этому безумию нужно положить конец, - подчеркнул Марешки. - Мы являемся единым народом с общим прошлым. Если смотреть исключительно с точки зрения интересов наших граждан, объединение - это логичный вариант".

Представитель болгарского парламента указал на то, что подобное решение автоматически позволит населению Северной Македонии стать европейским. По словам политика, Болгария в любом случае не допустит присоединения своей западной соседки к ЕС из-за сохраняющихся долгие годы противоречий, связанных с историческим прошлым двух стран.

Ранее с критикой подходов Скопье к трактованию истории выступали президент Болгарии, министры иностранных дел и обороны республики. В своих заявлениях они выступали с категоричной позицией, заключающейся в отказе признать этнографическую идентичность народа Северной Македонии и отсутствие у него болгарских корней. Нерешённые разногласия препятствуют старту официального переговорного процесса по вступлению РСМ в Евросоюз.