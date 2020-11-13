В Японии опять растет количество заболевших коронавирусом

В Токио третий день подряд выявляют более трехсот новых случаев заражения коронавирусом, передает телерадиокомпания NHK.

По данным местных специалистов, 13 ноября в столице Японии было зафиксировано 374 пациента с положительными тестами на COVID-19. Большинство инфицированных по-прежнему составляют социально активные граждане в возрасте от 20 до 40 лет. За весь период пандемии в японском мегаполисе коронавирус выявили у более чем 34 тысяч человек.

Эпидемиологическая обстановка на территории островного государства также постепенно осложняется. Беспокойство вызывает ситуация в городе Осака, соседних с Токио префектурах и северном губернаторстве Хоккайдо. Вместе с тем премьер-министр Японии Есихидэ Суга пока не собирается вводить режим ЧС в стране или новые ограничения.

В свою очередь японские власти рассматривают вопрос об учреждении в правительстве должности министра, который станет отвечать за борьбу с эпидемиями. Новый член кабмина будет координировать работу государственных ведомств и других учреждений в указанной сфере. Ожидается, что такую позицию может занять профессионал, обладающий специальными знаниями в области эпидемиологии.