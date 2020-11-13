В Кремле пока нет позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам находится в ведении правительства, он будет прорабатываться и обсуждаться, заявили в Кремле.

Глава ФНПР Михаил Шмаков написал президенту о том, что кабмин до сих пор не решил этот вопрос, и журналисты попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря главы государства.

"Вопрос, разумеется, находится в ведении правительства", - объяснил Дмитрий Песков.

"И, конечно, вопрос будет прорабатываться, обсуждаться", - сказал представитель Кремля. "Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет", - заключил он.