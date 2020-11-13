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13.11.2020 13:58
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о команде помощи регионам в борьбе с COVID-19

Текст: Кира Латухина

Группа, которая в регионах оказывает методическую и практическую помощь в борьбе с коронавирусом, состоит из нескольких сотен человек, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Вопрос о результатах работы комиссии, которую Владимир Путин направил в регионы, где есть острые проблемы с коронавирусом, Песков переадресовал в правительственный штаб. "Вся координация идет по линии штаба", - сказал он.

"Действительно, несколько сот человек включает группа. Они ездят по регионам, оказывают и методическую, и практическую помощь", - сообщил представитель Кремля.

"Реакция на кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться, - заявил Песков. - Правительство в этом плане действует очень оперативно". "По-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя", - заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

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