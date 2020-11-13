В Нагорный Карабах вылетели еще 8 самолетов с российскими миротворцами

Из Ульяновска в Армению вылетели 8 самолетов Ил-76, которые доставят российских миротворцев и спецтехнику.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, воздушные суда доставят на аэродром в Армению более 10 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения, а также более 100 миротворцев.

Отмечается, что Национальный центр управлений обороной РФ в круглосуточном режиме ведет координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Для того, чтобы предотвратить возможные инциденты и обеспечить безопасность российских военнослужащих, организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В военном ведомстве напомнили, что для контроля за прекращением огня, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной миротворческой бригады Центрального военного округа.