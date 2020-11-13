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Рубрика: В мире

В Пенсильвании суд запретил подсчитывать присланные по почте бюллетени

Часть присланных по почте избирательных бюллетеней не будет учтена при подсчете голосов в штате Пенсильвания, передает ТАСС. Таково постановление суда штата, удовлетворившего иск, поданный штабом действующего президента США Дональда Трампа.

Фото: AFP/Alex Edelman
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В частности, не будут учтены бюллетени жителей штата, голосовавших впервые и не успевшие прислать документы, подтверждающие личность.

Как выяснилось, секретарь штата Пенсильвания Кэти Буквар продлила с 9 до 12 ноября срок, в течение которого жителям штата, голосовавшим в первый раз, можно было представить удостоверяющие личность документы. И делать это не имела права. Теперь эти голоса не будут учтены.

Напомним, что голосование прошло 3 ноября и в ряде территорий подсчет голосов еще не завершен.

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