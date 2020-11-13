В Подмосковье в квартире обнаружили труп мужчины, умершего год назад

В подмосковных Люберцах в запертой квартире обнаружили труп мужчины, который, предположительно, скончался год назад, сообщает KP.Ru.

В данном жилье произошла протечка водопровода, в результате чего была залита квартира соседей. Жильцы обратились в местное ЖЭУ. На место приехали спасатели, вскрыли дверь и в одной из комнат обнаружили скелет мужчины, после чего сообщили об этом в полицию.

"Предварительно было установлено, что погибший - мужчина, а давность наступление его смерти не менее одного года", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Квартира долгое время была нежилой. По словам начальницы ЖЭУ, в ней более пять лет никто не проживал.

В данный момент оперативники проводят проверку. Полицейским предстоит установить причины смерти мужчины, выяснить его личность и все обстоятельства произошедшего.