В России выросло число исков в судах о взыскании кредитов с граждан

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за девять месяцев этого года количество гражданских дел о взыскании с граждан кредитной задолженности выросло на 28 процентов. В абсолютных цифрах прибавка составила 1 миллион 300 тысяч дел.

Заявление прозвучало в ходе церемонии открытия Китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества "Один пояс - один путь". В работе Форума в формате веб-конференции принимают участие представители 20 государств.

"Важное социальное значение имеет правовая позиция Верховного Суда РФ о том, что отсутствие у должника необходимых денежных средств, вызванное запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и другими ограничительными мерами, может быть признано основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, - подчеркнул Вячеслав Лебедев. - При этом гражданин вправе предъявить к банку исковые требования об уменьшении суммы неустойки по кредитному договору при ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств".

По его словам, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения граждан, приостановление деятельности предприятий и иные меры, направленные на противодействие пандемии, могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, которые освобождают должника от ответственности за нарушение обязательств.

"В РФ сохраняется социальная направленность правосудия", - сказал Вячеслав Лебедев.