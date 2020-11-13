В РПЦ не связывают дефицит священников в России с пандемией

В Русской православной церкви в целом есть дефицит священников, но он возник не из-за того, что в пандемию возросло число их смертей, говорит заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он подчеркнул, что священники сейчас служат как "на фронте" и будут "нести свою службу пока могут".

- Конечно, смертей священников несколько больше, чем в прошлые годы, - цитирует его слова агентство РИА Новости. - Это больно и горько. Каждая смерть священника - это невосполнимая утрата.

Он также отметил, что дефицит священников сейчас все-таки "не такой катастрофический как в 1990-е годы".

"Говорить о какой-то исключительной ситуации с кадровым дефицитом не приходится: этот дефицит был, есть и мы постепенно его преодолеваем", - сказал епископ Савва.