В РПЦ оценили инициативу Венгрии закрепить в конституции понятие брака

В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, сообщил заместитель председателя синодального отдела патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

- Мне кажется очень верным намерение закрепить в конституции представления, которые ранее считались самоочевидными, например, о браке как союзе мужчины и женщины, о биологическом поле как реальности, которая дана человеку при рождении, - цитирует слова Вахтанга Кипшидзе РИА Новости. - Я приветствую намерения Венгрии и других государств защитить свое законодательство и общественную жизнь от внешнего воздействия.

Сегодня в мире представления о браке, мужчине и женщине подвергаются невероятное переосмыслению, а на государства, по словам Вахтанга Кипшидзе, оказывается "беспрецедентное давление" неправительственных и международных организаций, которые "пытаются добиться изменения национального законодательства в угоду интересам маргинальных групп".

Россия в принятых поправках в конституцию закрепила понятие брака как союза мужчины и женщины.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ранее обозначил позицию Русской православной церкви, согласно которой "псевдосемьи", где у ребенка два родителя одного пола - это "удар по самосознанию, психике и личности, поскольку это ломает замысел Творца о человеке и уродует человеческое естество".