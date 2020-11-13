В сериале по "Острову доктора Моро" Уэллса доктор станет женщиной

Один из наиболее прославленных и страшных романов классика научной фантастики Герберта Уэллса "Остров доктора Моро" все-таки конвертируют в сериал.

Напомним: теледелы начали присматриваться к книге вполне давно. В частности, пять лет назад создатель шоу "Сонная лощина" Филлип Айскоув посулил свою многосерийную версию истории для CBS, задолго до того, "как это стало мейнстримом", решив сделать главным героем женщину.

А в начале этого года культовый режиссер Ричард Стэнли, внезапно впечатляюще вернувшийся в кино с новой экранизацией "Цвета из иных миров" Лавкрафта, поделился своими планами на свежее прочтение "Ужаса Данвича" и на сериал по "Острову".

Если кто подзабыл фактаж: изначально именно Стэнли должен был снять "под ключ" полнометражку по роману, которую в итоге передоверили Франкхаймеру. Поскольку Стэнли выгнали из проекта со скандалами - работа под его руководством продиралась через чудовищные тернии и множество причудливых буераков (поищите историю создания в интернете). Как бы там ни было, фильм, поагонизировав, все-таки вышел в 1996-м и славы не стяжал, мягко говоря.

Теперь режиссер заговорил о возможности "восстановить справедливость" и снять жестокое телешоу с рейтингом "R" и "абсолютно новым дизайном зверолюдей".

Между тем только что заявлен новый проект по "Острову" - сериал "Моро" от студии Gunpowder & Sky.

Как передает /Film, речь идет о шоу сценариста "Людей Икс", "Флэша" и сериала "Терминатор: Битва за будущее" Зака Стенца, которое осовременит первоисточник.

Его версия сфокусируется на всемирно известном ученом - женщине, опять же, Джессике Моро. Чьи новаторские исследования в области генной инженерии привлекают внимание спонсора-миллиардера, который "ни перед чем не остановится чтобы достичь следующего звена в эволюции человека".

Каст и сроки пока не называются.