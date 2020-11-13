Ведущий эпидемиолог Китая рассказал об особенностях коронавируса

Главная особенность так называемых бессимптомных носителей новой коронавирусной инфекции - это их сравнительно высокая инфекционность. Об этом на российско-китайском симпозиуме, который прошел в формате видеоконференции, заявил ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.

"Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20-40% от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность", - приводит слова специалиста РИА Новости.

Он также коснулся такого явление как повторное заражение, которое он назвал редким. Чжун Наньшань вспомнил о пяти известных ему случаях повторного инфицирования, один из которых зафиксирован в Гонконге. Причин, по его словам, две.

"Во-первых, быстрое снижение уровня антител, которые выработались после первого заражения, во-вторых, во время первого заражения не было или был крайне слабый гуморальный иммунный ответ, поэтому у организма не было возможности сопротивляться повторному заражению", - сказал он.

Кроме того, Чжун Наньшань посоветовал проводить массовое тестирование всех проживающих в районе, где произошло так называемое кластерное заражение.

Напомним, всего за время пандемии в КНР выявили 86 307 случаев COVID-19. При этом в настоящее время подтверждено только 394 случая, а за последние сутки - 23.