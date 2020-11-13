Видео: сколько реально держит аккумулятор iPhone 12 Pro Max

Автор канала Mrwhosetheboss на YouTube Арун Маини сравнил время автономной работы нескольких смартфонов, в числе которых был недавно вышедший iPhone 12 Pro Max.

Производители пообещали, что, несмотря на огромный 6,6-дюймовый экран и уменьшенную до 3687 мАч емкость аккумулятора, гаджет должен работать не хуже своего предшественника.

"A14 Bionic - первый процессор iPhone, созданный с применением 5‑нанометровой технологии. Его передовые компоненты по размеру сопоставимы с атомами. В нем на 40% больше транзисторов, поэтому процессор работает быстрее и при этом ещё более экономно расходует заряд аккумулятора", - говорится на официальном сайте Apple. В технических характеристиках - до 20 часов воспроизведения видео и до 80 часов - аудио.

Блогер решил узнать, как долго проработают в автономном режиме флагманы разных производителей - iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Xiaomi Mi10 Ultra и OnePlus 8 Pro и HUAWEI Mate40 Pro. Он установил единые настройки, после чего на гаджетах запустили разные приложения.

В итоге первым - после 7 часов 16 минут работы "сдался" iPhone 12 Pro Max. Спустя еще 26 минут разрядился iPhone 11 Pro Max, затем Mate40 Pro (он продержался 8 часов 22 минуты), OnePlus 8 Pro (на пять минут больше) и Xiaomi Mi10 Ultra (8 часов 31 минута). Дольше всех - 8 часов 41 минуту - проработал Samsung Galaxy Note20 Ultra.