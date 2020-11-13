Видеоролик курсанта белорусского университета МЧС отмечен спецпризом

Справедливость крылатого афоризма о том, что талантливый человек талантлив во всем, который традиционно связывают с именем Лиона Фейхтвангера, на этот раз подтвердил курсант белорусского университета МЧС Александр Пивоваров. Именно ему присужден специальный приз жюри IV Всероссийского конкурса "Герои, живущие рядом" за отражение спортивных достижений и активной гражданской позиции.

В работе будущего спасателя, сообщается на сайте вуза, автор рассказывает о жизненном пути и целях, которые ставит перед собой главная героиня - первая чемпионка мира по рукопашному бою в Беларуси, преподаватель университета МЧС Ольга Бондар (Комарова). А "главной идейной линией ролика проходит тема железной мотивации для достижения спортивных результатов", - пояснил БЕЛТА представитель вуза Андрей Садовский.

Кстати, конкурс мотиваторов и видеороликов Союзного государства "Герои, живущие рядом", как уже сообщали новостные порталы, проходил в рамках организованного в РФ Года памяти и славы. Его цель, по замыслу организаторов, заключается "в повышении внимания к использованию современных форм патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи и укреплении связи поколений".

Свои творческие способности смогли проявить молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений, представители детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, предприятий и организаций, добавляет агентство.