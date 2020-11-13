Владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 получили доступ к Apple TV

Приложение Apple TV стало доступно для скачивания в магазине PS Store. Им могут воспользоваться владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5.

Кроме этого, у них откроется доступ к расширенным возможностям Apple TV+.

The Apple TV app is now available to download globally on the PlayStation Network through Sony Playstation 4 ahead of today’s #PlayStation5 launch in 🇺🇸 🇨🇦 🇯🇵 🇦🇺 🇳🇿 🇰🇷 🇸🇬 pic.twitter.com/orIx0Qa9fG — Sigmund Judge (@sigjudge) November 12, 2020

О том, что такая возможность появится, Sony сообщила ранее в своем официальном блоге. "Мы знаем, что для многих из вас PlayStation - не просто консоль для игр. Мы хотим добавить возможность смотреть фильмы, телепередачи, прямые трансляции, слушать музыку с помощью PlayStation", - заявили в компании.

Помимо Apple TV +, на PS5 будет доступен сервис Disney+, Netflix, Spotify (музыкальный сервис также выйдет для PS4), Twitch и YouTube.

Apple TV + - это доступ к эксклюзивному контенту Apple Originals и различным сериалам - "Утреннее шоу", "Тед Лассо", "Защищая Джейкоба" и многим другим. Пользователи также могут дополнительно купить или арендовать фильмы и телевизионные шоу.