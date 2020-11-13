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Владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 получили доступ к Apple TV

Текст:   Виктория Чернышева
13.11.2020,  
14:59
Фото: playstation.com Фото: playstation.com
Фото: playstation.com

Приложение Apple TV стало доступно для скачивания в магазине PS Store. Им могут воспользоваться владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5.

Кроме этого, у них откроется доступ к расширенным возможностям Apple TV+.

О том, что такая возможность появится, Sony сообщила ранее в своем официальном блоге. "Мы знаем, что для многих из вас PlayStation - не просто консоль для игр. Мы хотим добавить возможность смотреть фильмы, телепередачи, прямые трансляции, слушать музыку с помощью PlayStation", - заявили в компании.

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Помимо Apple TV +, на PS5 будет доступен сервис Disney+, Netflix, Spotify (музыкальный сервис также выйдет для PS4), Twitch и YouTube.

Apple TV + - это доступ к эксклюзивному контенту Apple Originals и различным сериалам - "Утреннее шоу", "Тед Лассо", "Защищая Джейкоба" и многим другим. Пользователи также могут дополнительно купить или арендовать фильмы и телевизионные шоу.

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