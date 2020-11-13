Власти Чили откроют с 23 ноября границы для иностранцев

Иностранцы снова смогут приехать в Чили с 23 ноября. Границы этой страны из-за пандемии коронавируса были закрыты почти восемь месяцев.

По данным чилийских властей, прием прибывающих из других стран граждан будет осуществляться только в международном аэропорту Сантьяго. Туристы будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия в Чили, пишет РИА Новости.

Напомним, правительство Чили приняло решение закрыть границы с 18 марта, через неделю после того как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в Чили зафиксировано 526,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 14,6 тысячи человек.