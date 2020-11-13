Волков встретится с Оверимом на турнире UFC 6 февраля

Российский боец ММА Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, в следующем поединке в UFC встретится с голландцем Алистаром Оверимом. Об этом глава организации Дана Уайт сообщил ESPN.

Турнир состоится 6 февраля. Место его проведения пока не афишируется.

Бывший чемпион других промоушенов 40-летний Оверим находится на пятой строчке в рейтинге сильнейших бойцов тяжелого веса. На его счету две досрочных победы в предыдущих поединках против Уолта Харриса и Аугусто Сакая.

После поражения от Кертиса Блэйдса на турнире в Абу-Даби 29-летний Волков нокаутировал Харриса и смог подняться на шестую позицию рейтинга.