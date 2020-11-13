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13.11.2020 07:20
Рубрика: Общество

Врач рассказала, какой продукт необходимо есть при коронавирусе

Текст: Оксана Грибанова

Эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Елена Яровова дала рекомендации по питанию, которые способствуют более быстрому восстановлению при COVID-19.

Фото: iStock
Диетолог назвала продукты, ухудшающие течение COVID-19

По словам врача, чтобы есть и выздоравливать, в рационе обязательно должен присутствовать богатый полезными жирами продукт. Например, оливковое масло - им можно заправлять легкие овощные салаты. Допускаются и жиры животного происхождения. Это может быть сливочное масло. В целом, жиры должны составлять примерно 35% от калорийности рациона, передает KP.Ru.

Также Елена Яровова посоветовала не убирать из рациона белки. Даже в том случае, если из-за болезни нет особой тяги к мясному или рыбе. В этом случае оптимально приготовить легкий суп из индейки и овощей. В качестве источника витаминов врач предложила смузи.

- Если сложно съедать в течение дня много зелени и овощей, можно готовить зеленые смузи - взбить в блендере шпинат, сельдерей, петрушку, огурец, можно добавить лимонный сок или немного яблока, семена льна и чиа и получить полезный и вкусный напиток, - отметила врач.

Среди самых вредных продуктов диетолог назвала сладости - шоколадки, булочки, печенье в период лечения должны уйти из рациона.

- Сладости не будут способствовать выздоровлению, - уточнила доктор.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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