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13.11.2020 13:07
Рубрика: Общество

ВШЭ посчитала готовность регионов к дистанционной работе школ

Текст: Ксения Колесникова
ВШЭ опубликовала карту готовности регионов к работе школ в дистанционном режиме в условиях пандемии. Эксперты изучили данные: как семьи, учителя и школы обеспечены девайсами и интернетом. И - связали их с долей заболевших и количеством школьников.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В итоге эксперты института образования "вышки" поделили все регионы на девять групп - в зависимости от того, как сочетаются в них готовность школ к удаленке и вирусная угроза.

Фото: Gettyimages
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В самой благополучной зоне - 10 регионов, в которых высокий уровень готовности школ сочетается с относительно низкой вирусной угрозой. В их числе Чукотка, Московская, Ленинградская, Свердловская, Самарская области.

- В этих регионах есть все для того, чтобы продолжать учиться онлайн с минимальными потерями, - считает младший научный сотрудник Института образования ВШЭ Роман Звягинцев.

Москва и Санкт-Петербург не входят ни в зеленый, ни в красный "полюса" таблицы. В обеих столицах школы хорошо подготовлены, но вирусная угроза оценена как высокая и средняя соответственно.

Особое внимание эксперты обращают на 12 субъектов РФ, где высокий риск заболеть наложился на недостаточную готовность инфраструктуры к дистанционному образованию. Среди них, например, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край и другие.

- Нужно прежде всего обеспечить срочную технологическую поддержку учебы. Мы не говорим "школ", потому что это экстренная ситуация, когда устройства и связь нужны, прежде всего, непосредственно педагогам и ученикам, - говорит ведущий эксперт Института образования ВШЭ Татьяна Мерцалова. - Это задача не только для власти, потому что бюджетные процессы неповоротливы, но и для корпораций, в которых есть, в том числе, волонтерские проекты. Для крупных предприятий, которые могут помочь семьям своих сотрудников. Для сотовых операторов, потому что в "красной зоне" есть регионы с огромной территорией или большой долей сельского населения, которые попали туда из-за плохого покрытия мобильным интернетом.

Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики Пандемия коронавируса COVID-19

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