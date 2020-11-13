За сутки в России подтверждено 21 983 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5974
- 2 Санкт-Петербург 1756
- 3 Московская область 760
- 4 Нижегородская область 433
- 5 Республика Карелия 378
- 6 Архангельская область 339
- 7 Красноярский край 330
- 8 Свердловская область 321
- 9 Воронежская область 312
- 10 Ростовская область 310
- 11 Хабаровский край 264
- 12 Иркутская область 261
- 13 Забайкальский край 258
- 14 Мурманская область 252
- 15 Республика Коми 251
- 16 Алтайский край 237
- 17 Республика Бурятия 236
- 18 Волгоградская область 226
- 19 Омская область 224
- 20 Томская область 221
- 21 Саратовская область 219
- 22 Ульяновская область 217
- 23 Приморский край 217
- 24 Республика Саха (Якутия) 216
- 25 Ставропольский край 215
- 26 Республика Крым 214
- 27 Пермский край 210
- 28 Самарская область 205
- 29 Челябинская область 201
- 30 Ханты-Мансийский АО 201
- 31 Кировская область 194
- 32 Ямало-Ненецкий АО 193
- 33 Оренбургская область 189
- 34 Тверская область 187
- 35 Новосибирская область 184
- 36 Кемеровская область 181
- 37 Ярославская область 177
- 38 Ленинградская область 172
- 39 Амурская область 171
- 40 Республика Хакасия 170
- 41 Пензенская область 167
- 42 Белгородская область 164
- 43 Тюменская область 163
- 44 Брянская область 159
- 45 Краснодарский край 154
- 46 Псковская область 148
- 47 Ивановская область 145
- 48 Курская область 145
- 49 Калининградская область 145
- 50 Удмуртская Республика 139
- 51 Костромская область 138
- 52 Новгородская область 138
- 53 Калужская область 136
- 54 Орловская область 136
- 55 Вологодская область 136
- 56 Астраханская область 136
- 57 Республика Алтай 135
- 58 Тульская область 131
- 59 Владимирская область 123
- 60 Республика Башкортостан 115
- 61 Сахалинская область 113
- 62 Тамбовская область 112
- 63 Смоленская область 111
- 64 Рязанская область 107
- 65 Республика Тыва 101
- 66 Липецкая область 98
- 67 Республика Дагестан 97
- 68 Курганская область 95
- 69 Республика Калмыкия 93
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 90
- 71 Республика Мордовия 89
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 84
- 73 Чувашская Республика 81
- 74 Республика Адыгея 77
- 75 Республика Ингушетия 71
- 76 Республика Северная Осетия 70
- 77 Республика Татарстан 67
- 78 Камчатский край 60
- 79 г. Севастополь 52
- 80 Чеченская Республика 49
- 81 Республика Марий Эл 48
- 82 Магаданская область 43
- 83 Еврейская АО 34
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский АО 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Дагестан 0,6%
- 2. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%
- 3. Московская область, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край 08%
За последние сутки подтверждено 411 летальных случаев:
- Брянская область 8
- Воронежская область 10
- Ивановская область 3
- Курская область 4
- Липецкая область 1
- Московская область 15
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 1
- Тверская область 4
- Москва 70
- Республика Коми 11
- Архангельская область 1
- Мурманская область 6
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 61
- Республика Крым 7
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 18
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 6
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 5
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 5
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Самарская область 5
- Саратовская область 5
- Свердловская область 9
- Тюменская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 8
- Челябинская область 1
- Республика Хакасия 4
- Алтайский край 9
- Красноярский край 17
- Иркутская область 17
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 4
- Томская область 2
- Республика Бурятия 9
- Республика Саха (Якутия) 6
- Забайкальский край 3
- Приморский край 5
- Амурская область 2
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 32 443 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 735 человек:
- Белгородская область 147
- Брянская область 208
- Владимирская область 121
- Воронежская область 325
- Ивановская область 85
- Калужская область 89
- Костромская область 67
- Курская область 157
- Липецкая область 91
- Московская область 493
- Орловская область 111
- Рязанская область 119
- Смоленская область 57
- Тамбовская область 98
- Тверская область 117
- Тульская область 99
- Ярославская область 234
- Москва 4219
- Республика Карелия 71
- Республика Коми 166
- Архангельская область 254
- Ненецкий автономный округ 72
- Вологодская область 317
- Калининградская область 106
- Ленинградская область 149
- Мурманская область 409
- Новгородская область 49
- Псковская область 40
- Санкт-Петербург 912
- Республика Адыгея 69
- Республика Калмыкия 158
- Республика Крым 177
- Краснодарский край 63
- Астраханская область 87
- Волгоградская область 350
- Ростовская область 238
- Севастополь 170
- Республика Дагестан 80
- Республика Ингушетия 74
- Кабардино-Балкарская Республика 65
- Карачаево-Черкесская Республика 104
- Республика Северная Осетия - Алания 77
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 384
- Республика Башкортостан 45
- Республика Марий Эл 76
- Республика Мордовия 64
- Республика Татарстан 49
- Удмуртская Республика 112
- Республика Чувашия 124
- Пермский край 178
- Кировская область 153
- Нижегородская область 449
- Оренбургская область 142
- Пензенская область 381
- Самарская область 237
- Саратовская область 288
- Ульяновская область 330
- Курганская область 212
- Свердловская область 323
- Тюменская область 149
- Ханты-Мансийский автономный округ 192
- Ямало-Ненецкий автономный округ 119
- Челябинская область 382
- Республика Алтай 163
- Республика Тыва 157
- Республика Хакасия 104
- Алтайский край 184
- Красноярский край 324
- Иркутская область 221
- Кемеровская область 269
- Новосибирская область 128
- Омская область 146
- Томская область 152
- Республика Бурятия 280
- Республика Саха (Якутия) 136
- Забайкальский край 420
- Камчатский край 53
- Приморский край 95
- Амурская область 110
- Магаданская область 87
- Хабаровский край 107
- Сахалинская область 66
- Еврейская автономная область 42
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 406 903.