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13.11.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 983 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 21 983 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5974
  • 2 Санкт-Петербург 1756
  • 3 Московская область 760
  • 4 Нижегородская область 433
  • 5 Республика Карелия 378
  • 6 Архангельская область 339
  • 7 Красноярский край 330
  • 8 Свердловская область 321
  • 9 Воронежская область 312
  • 10 Ростовская область 310
  • 11 Хабаровский край 264
  • 12 Иркутская область 261
  • 13 Забайкальский край 258
  • 14 Мурманская область 252
  • 15 Республика Коми 251
  • 16 Алтайский край 237
  • 17 Республика Бурятия 236
  • 18 Волгоградская область 226
  • 19 Омская область 224
  • 20 Томская область 221
  • 21 Саратовская область 219
  • 22 Ульяновская область 217
  • 23 Приморский край 217
  • 24 Республика Саха (Якутия) 216
  • 25 Ставропольский край 215
  • 26 Республика Крым 214
  • 27 Пермский край 210
  • 28 Самарская область 205
  • 29 Челябинская область 201
  • 30 Ханты-Мансийский АО 201
  • 31 Кировская область 194
  • 32 Ямало-Ненецкий АО 193
  • 33 Оренбургская область 189
  • 34 Тверская область 187
  • 35 Новосибирская область 184
  • 36 Кемеровская область 181
  • 37 Ярославская область 177
  • 38 Ленинградская область 172
  • 39 Амурская область 171
  • 40 Республика Хакасия 170
  • 41 Пензенская область 167
  • 42 Белгородская область 164
  • 43 Тюменская область 163
  • 44 Брянская область 159
  • 45 Краснодарский край 154
  • 46 Псковская область 148
  • 47 Ивановская область 145
  • 48 Курская область 145
  • 49 Калининградская область 145
  • 50 Удмуртская Республика 139
  • 51 Костромская область 138
  • 52 Новгородская область 138
  • 53 Калужская область 136
  • 54 Орловская область 136
  • 55 Вологодская область 136
  • 56 Астраханская область 136
  • 57 Республика Алтай 135
  • 58 Тульская область 131
  • 59 Владимирская область 123
  • 60 Республика Башкортостан 115
  • 61 Сахалинская область 113
  • 62 Тамбовская область 112
  • 63 Смоленская область 111
  • 64 Рязанская область 107
  • 65 Республика Тыва 101
  • 66 Липецкая область 98
  • 67 Республика Дагестан 97
  • 68 Курганская область 95
  • 69 Республика Калмыкия 93
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 90
  • 71 Республика Мордовия 89
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 73 Чувашская Республика 81
  • 74 Республика Адыгея 77
  • 75 Республика Ингушетия 71
  • 76 Республика Северная Осетия 70
  • 77 Республика Татарстан 67
  • 78 Камчатский край 60
  • 79 г. Севастополь 52
  • 80 Чеченская Республика 49
  • 81 Республика Марий Эл 48
  • 82 Магаданская область 43
  • 83 Еврейская АО 34
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский АО 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%
  • 3. Московская область, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край 08%
За последние сутки подтверждено 411 летальных случаев:
  • Брянская область 8
  • Воронежская область 10
  • Ивановская область 3
  • Курская область 4
  • Липецкая область 1
  • Московская область 15
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 1
  • Тверская область 4
  • Москва 70
  • Республика Коми 11
  • Архангельская область 1
  • Мурманская область 6
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 61
  • Республика Крым 7
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 18
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 5
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 5
  • Пермский край 5
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 13
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 5
  • Саратовская область 5
  • Свердловская область 9
  • Тюменская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 8
  • Челябинская область 1
  • Республика Хакасия 4
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 17
  • Иркутская область 17
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 4
  • Томская область 2
  • Республика Бурятия 9
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Забайкальский край 3
  • Приморский край 5
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 32 443 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 735 человек:
  • Белгородская область 147
  • Брянская область 208
  • Владимирская область 121
  • Воронежская область 325
  • Ивановская область 85
  • Калужская область 89
  • Костромская область 67
  • Курская область 157
  • Липецкая область 91
  • Московская область 493
  • Орловская область 111
  • Рязанская область 119
  • Смоленская область 57
  • Тамбовская область 98
  • Тверская область 117
  • Тульская область 99
  • Ярославская область 234
  • Москва 4219
  • Республика Карелия 71
  • Республика Коми 166
  • Архангельская область 254
  • Ненецкий автономный округ 72
  • Вологодская область 317
  • Калининградская область 106
  • Ленинградская область 149
  • Мурманская область 409
  • Новгородская область 49
  • Псковская область 40
  • Санкт-Петербург 912
  • Республика Адыгея 69
  • Республика Калмыкия 158
  • Республика Крым 177
  • Краснодарский край 63
  • Астраханская область 87
  • Волгоградская область 350
  • Ростовская область 238
  • Севастополь 170
  • Республика Дагестан 80
  • Республика Ингушетия 74
  • Кабардино-Балкарская Республика 65
  • Карачаево-Черкесская Республика 104
  • Республика Северная Осетия - Алания 77
  • Чеченская Республика 7
  • Ставропольский край 384
  • Республика Башкортостан 45
  • Республика Марий Эл 76
  • Республика Мордовия 64
  • Республика Татарстан 49
  • Удмуртская Республика 112
  • Республика Чувашия 124
  • Пермский край 178
  • Кировская область 153
  • Нижегородская область 449
  • Оренбургская область 142
  • Пензенская область 381
  • Самарская область 237
  • Саратовская область 288
  • Ульяновская область 330
  • Курганская область 212
  • Свердловская область 323
  • Тюменская область 149
  • Ханты-Мансийский автономный округ 192
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 119
  • Челябинская область 382
  • Республика Алтай 163
  • Республика Тыва 157
  • Республика Хакасия 104
  • Алтайский край 184
  • Красноярский край 324
  • Иркутская область 221
  • Кемеровская область 269
  • Новосибирская область 128
  • Омская область 146
  • Томская область 152
  • Республика Бурятия 280
  • Республика Саха (Якутия) 136
  • Забайкальский край 420
  • Камчатский край 53
  • Приморский край 95
  • Амурская область 110
  • Магаданская область 87
  • Хабаровский край 107
  • Сахалинская область 66
  • Еврейская автономная область 42
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 406 903.

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