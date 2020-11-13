За сутки в России подтверждено 21 983 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5974

2 Санкт-Петербург 1756

3 Московская область 760

4 Нижегородская область 433

5 Республика Карелия 378

6 Архангельская область 339

7 Красноярский край 330

8 Свердловская область 321

9 Воронежская область 312

10 Ростовская область 310

11 Хабаровский край 264

12 Иркутская область 261

13 Забайкальский край 258

14 Мурманская область 252

15 Республика Коми 251

16 Алтайский край 237

17 Республика Бурятия 236

18 Волгоградская область 226

19 Омская область 224

20 Томская область 221

21 Саратовская область 219

22 Ульяновская область 217

23 Приморский край 217

24 Республика Саха (Якутия) 216

25 Ставропольский край 215

26 Республика Крым 214

27 Пермский край 210

28 Самарская область 205

29 Челябинская область 201

30 Ханты-Мансийский АО 201

31 Кировская область 194

32 Ямало-Ненецкий АО 193

33 Оренбургская область 189

34 Тверская область 187

35 Новосибирская область 184

36 Кемеровская область 181

37 Ярославская область 177

38 Ленинградская область 172

39 Амурская область 171

40 Республика Хакасия 170

41 Пензенская область 167

42 Белгородская область 164

43 Тюменская область 163

44 Брянская область 159

45 Краснодарский край 154

46 Псковская область 148

47 Ивановская область 145

48 Курская область 145

49 Калининградская область 145

50 Удмуртская Республика 139

51 Костромская область 138

52 Новгородская область 138

53 Калужская область 136

54 Орловская область 136

55 Вологодская область 136

56 Астраханская область 136

57 Республика Алтай 135

58 Тульская область 131

59 Владимирская область 123

60 Республика Башкортостан 115

61 Сахалинская область 113

62 Тамбовская область 112

63 Смоленская область 111

64 Рязанская область 107

65 Республика Тыва 101

66 Липецкая область 98

67 Республика Дагестан 97

68 Курганская область 95

69 Республика Калмыкия 93

70 Карачаево-Черкесская Республика 90

71 Республика Мордовия 89

72 Кабардино-Балкарская Республика 84

73 Чувашская Республика 81

74 Республика Адыгея 77

75 Республика Ингушетия 71

76 Республика Северная Осетия 70

77 Республика Татарстан 67

78 Камчатский край 60

79 г. Севастополь 52

80 Чеченская Республика 49

81 Республика Марий Эл 48

82 Магаданская область 43

83 Еврейская АО 34

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский АО 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан 0,6%

2. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%

3. Московская область, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край 08% За последние сутки подтверждено 411 летальных случаев: Брянская область 8

Воронежская область 10

Ивановская область 3

Курская область 4

Липецкая область 1

Московская область 15

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тамбовская область 1

Тверская область 4

Москва 70

Республика Коми 11

Архангельская область 1

Мурманская область 6

Псковская область 2

Санкт-Петербург 61

Республика Крым 7

Краснодарский край 5

Астраханская область 3

Волгоградская область 2

Ростовская область 18

Севастополь 3

Республика Дагестан 6

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 5

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 5

Пермский край 5

Кировская область 1

Нижегородская область 13

Оренбургская область 3

Пензенская область 3

Самарская область 5

Саратовская область 5

Свердловская область 9

Тюменская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 8

Челябинская область 1

Республика Хакасия 4

Алтайский край 9

Красноярский край 17

Иркутская область 17

Кемеровская область 6

Новосибирская область 4

Томская область 2

Республика Бурятия 9

Республика Саха (Якутия) 6

Забайкальский край 3

Приморский край 5

Амурская область 2

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 32 443 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 735 человек: Белгородская область 147

Брянская область 208

Владимирская область 121

Воронежская область 325

Ивановская область 85

Калужская область 89

Костромская область 67

Курская область 157

Липецкая область 91

Московская область 493

Орловская область 111

Рязанская область 119

Смоленская область 57

Тамбовская область 98

Тверская область 117

Тульская область 99

Ярославская область 234

Москва 4219

Республика Карелия 71

Республика Коми 166

Архангельская область 254

Ненецкий автономный округ 72

Вологодская область 317

Калининградская область 106

Ленинградская область 149

Мурманская область 409

Новгородская область 49

Псковская область 40

Санкт-Петербург 912

Республика Адыгея 69

Республика Калмыкия 158

Республика Крым 177

Краснодарский край 63

Астраханская область 87

Волгоградская область 350

Ростовская область 238

Севастополь 170

Республика Дагестан 80

Республика Ингушетия 74

Кабардино-Балкарская Республика 65

Карачаево-Черкесская Республика 104

Республика Северная Осетия - Алания 77

Чеченская Республика 7

Ставропольский край 384

Республика Башкортостан 45

Республика Марий Эл 76

Республика Мордовия 64

Республика Татарстан 49

Удмуртская Республика 112

Республика Чувашия 124

Пермский край 178

Кировская область 153

Нижегородская область 449

Оренбургская область 142

Пензенская область 381

Самарская область 237

Саратовская область 288

Ульяновская область 330

Курганская область 212

Свердловская область 323

Тюменская область 149

Ханты-Мансийский автономный округ 192

Ямало-Ненецкий автономный округ 119

Челябинская область 382

Республика Алтай 163

Республика Тыва 157

Республика Хакасия 104

Алтайский край 184

Красноярский край 324

Иркутская область 221

Кемеровская область 269

Новосибирская область 128

Омская область 146

Томская область 152

Республика Бурятия 280

Республика Саха (Якутия) 136

Забайкальский край 420

Камчатский край 53

Приморский край 95

Амурская область 110

Магаданская область 87

Хабаровский край 107

Сахалинская область 66

Еврейская автономная область 42

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 406 903.