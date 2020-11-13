Загородный дом бывшего высокопоставленного сотрудника МВД арестовал суд

Загородный дом бывшего высокопоставленного сотрудника МВД, приблизительная цена которого около 15 миллионов, арестовал столичный суд. Дом принадлежал бывшему первому заместителю начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Александра Мельникова. Кроме дома арестовано еще несколько объектов недвижимости и автомобили.

Напомним, Мельникова и его трех соучастников Следственный комитет обвинил в целом списке преступлений: покушение на получение и дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, в 2019 году к Мельникову через посредников - Ивана Викова и Андрея Фролова - обратился некий Андрей Викол. Он попросил за взятку в 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денежных средств у подконтрольной последнему компании, находящемуся в производстве одного из следственных подразделений ГУ МВД России по Москве.

Мельников, используя авторитет и значимость занимаемой должности, убедил сотрудника полиции возобновить расследование по уголовному делу, о котором просил Викол. Потом это уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Мельникова "поймали за руку" сотрудники управления "М" ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД.

Прокуратура с обвинением согласна, дело ушло в суд.