Захарова пообещала вернуть россиянку Осипову на родину

Российские дипломаты продолжат добиваться возвращения домой гражданки РФ Богданы Осиповой, осужденной в США за похищение своего ребенка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что по итогам судебного решения с россиянки будут сняты все обвинения и ей дадут возможность вернуться в Россию и воссоединиться с семьей", - сказала Захарова. По ее словам, Москва прилагает все необходимые дипломатические усилия для скорейшего возвращения Осиповой на родину, а также всех россиян, безосновательно находящихся в американских тюрьмах.

Напомним, в 2014 году Осипова, имеющая двойное гражданство, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию. По возвращению в США спустя три года она была задержана по обвинению в похищении несовершеннолетнего. Суд в США приговорил россиянку к тюремному сроку. На этой неделе она была освобождена под залог.