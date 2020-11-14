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14.11.2020 20:18
Рубрика: В мире

Австрия ввела тотальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса, заявил федеральный канцлер Себастьян Курц, представляя планы правительства в этом направлении.

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"Страна вернется к полной изоляции и остановке общественной жизни, как это было уже весной, включая ограничения на передвижение", - цитирует политика газета Kronen Zeitung.

По словам канцлера, после увеличения числа новых случаев инфицирования коронавирусом до рекордного уровня и предупреждения комиссии по борьбе с пандемией, правительство планирует гораздо более радикальный подход, чем раньше. Комендантский час, который действовал ночью, должен быть продлен на весь день, за редкими исключениями. Все магазины, которые не обязательно нужны для ежедневных нужд, будут закрыты.

Школы для младших возрастных групп, которые еще работают, также должны закрыться и перейти на дистанционное обучение. Большинство детских садов, вероятно, также закроются. Кроме того, будет добавлен более строгий запрет на контакты, чтобы только самый узкий круг родственников мог встречаться, уточнил Курц на пресс-конференции вместе с коалиционными партнерами.

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При этом отмечалось, что в настоящее время существуют ограничения на выход из дома в период с 20 часов вечера до 6 часов утра. Выйти можно только по неотложным делам и для прогулки на свежем воздухе.

Аптеки, продуктовые магазины, а также заведения по продаже сельскохозяйственной продукции, кормов для животных, медицинских товаров, табачных изделий и автозаправочные станции остаются открытыми. Банки, почтовые отделения, мясные лавки, хлебопекарни и коммунальные службы продолжат работу. Правительство надеется, что с помощью ограничений можно улучшить ситуации с коронавирусом. В отдельных землях лечебные учреждения работают на грани возможностей, отмечалось на правительственной пресс-конференции.

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