Бразилия обыграла Венесуэлу и возглавила таблицу отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года переиграла Венесуэлу - 1:0.

В Южной Америке сыграны три матча отборочного турнира чемпионата мира. Бразилия, одержавшая победы в двух стартовых матчах, принимала команду Венесуэлы.

Гости сделали ставку на оборону собственных ворот. В первом тайме ни одна из атак бразильцев не завершилась взятием ворот. Судьбу встречи решил точный удар Фирмино на 67-й минуте. Бразилия набрала девять очков и возглавила таблицу. Венесуэла после трех сыгранных матчей пока очков не набрала.

В других матчах Колумбия дома крупно уступила Уругваю - 0:3. Команда Чили победила Перу - 2:0.