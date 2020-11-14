Бразилия возобновила клинические испытания вакцины "Кесин"

9 ноября Бразильское национальное управление здравоохранения неожиданно объявило о приостановке работы китайской биологической компании "Кесин". Во время испытания вакцины от коронавируса умер один из добровольцев. Но вскоре местная полиция установила, что этот доброволец покончил с собой. Институт Бутантан также публично заявил, что вакцина компании "Кесин" является безопасной, и смерть волонтера не связана с тестированием.

Как отметили некоторые бразильские СМИ, за этим стоит политический фактор. Во-первых, в связи с инцидентом Национальное заявление управления здравоохранения Бразилии шло вразрез с данными Института Бутантан. После того, как тестирование вакцины было приостановлено, некоторые бразильские политики назвали ее "победой" над политическими оппонентами. Наука, очевидно, была сильно политизирована в Бразилии.

Во-вторых, было отмечено, что американская фармацевтическая компания Рfizer объявила о 90-процентной эффективности вакцины, разработанной в ее стенах, после этого в Бразилии появилась новость о том, что китайская вакцина "имела серьезные неблагоприятные последствия", и приказала прекратить испытания. Простое ли это совпадение?

В-третьих, после этого события некоторые западные СМИ, казалось бы, объединились в молчаливом согласии относительно безопасности китайской вакцины. Какой смысл это имеет?

Следует отметить, что китайская сторона неоднократно заявляла о том, что после завершения исследования вакцины от коронавируса, она будет доступна во всем мире. Сегодня, для того, чтобы человечество не страдало, необходимо уважать науку и работать сообща, и не позволять политикам манипулировать здоровьем людей.