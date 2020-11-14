Указ главы Республики Бурятия от 13 ноября 2020 года № 243 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия от 27.10.2020 г., от 12.11.2020 г., в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Бурятия постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205 от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238):

1.1. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.".

1.2. Пункты 7 - 7.3 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить:

7.1. С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.

7.2. С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работу детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений), за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и настоящим указом;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Приостановить с 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно работу кинотеатров.

7.3. С 29 марта по 30 ноября 2020 года включительно работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а с 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно работу салонов красоты, бань, саун.".

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования организовать работу при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет -портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных в г. Улан-Удэ, с. Кырен, с. Аршан Тункинского района, с. Хоринск Хоринского района, с. Кижинга Ки-жингинского района, г. Гусиноозерск Селегинского района, г. Северобайкальск, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян Северо-Байкальского района, п. Таксимо Муйского района, г. Кяхта Кяхтинского района, с. Верхний Саянтуй, с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, п. Заиграево, п. Снохой, с. Новая Брянь, п. Нижние Тальцы Заиграевского района, с. Кабанск, . Селенгинск, г. Бабушкин, п. Выдрино Кабанского района, Иволгинском районе, Курумканском районе, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением обучающихся 9-х и 11-х классов.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенным в г. Улан-Удэ, с. Кырен, с. Аршан Тункинского района, с. Хоринск Хоринского района, с. Кижинга Кижингинского района, г. Гусиноозерск Селегинского района, г. Северобайкальск, п. Нижнеан-гарск, п. Новый Уоян Северо-Байкальского района, п. Таксимо Муйского района, г. Кяхта Кяхтинского района, с. Верхний Саянтуй, с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, п. Заиграево, п. Онохой, с. Новая Брянь, п. Нижние Тальцы Заиграевского района, с. Кабанск, п. Селенгинск, г. Бабушкин, п. Выдрино Кабанского района, Иволгинском районе, Курумканском районе, установить с 16 ноября по 28 ноября 2020 года включительно каникулы для обучающихся 1-ых классов с последующим изменением сроков окончания учебного года.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в текущем режиме, а также профессиональным образовательным организациям, реализующим основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, организовать работу в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 16 ноября по 30 ноября 2020 года работу учреждений физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, плавательных бассейнов), открытых термальных бассейнов, за исключением проведения тренировочных мероприятий и реализации программ спортивной подготовки членов спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 1,5 метра и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирус-ной инфекции (COVID-19).

Приостановить с 16 ноября по 30 ноября 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 16 ноября 2020 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







