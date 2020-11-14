Дату итогового сочинения в школах могут перенести

Второго декабря выпускники должны писать итоговое сочинение. Как оно будет проходить в школах, закрытых на карантин? Или в регионах, где сейчас дистанционка? На вопросы "Российской газеты" ответил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Музаев: Вопрос очень сложный и неоднозначный. Мы ежедневно на связи с регионами, с министерством просвещения, с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной Голиковой. Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина - нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены.

А можно написать сочинение дистанционно?

Анзор Музаев: Во-первых, у нас и так много вопросов к этой процедуре, не все школы подходят к ней так же объективно, как к экзамену. Во-вторых, есть риск, что в домашних условиях это испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников. Помните, в последней четверти прошлого года было очень много смешных сюжетов, когда за кадром или чуть ли не из-под стола во время контрольных работ родители пытались детям помогать. Зачем это делать? Непонятно. Некоторые мамы и папы не понимают, что это в их же интересах - понять, на каком уровне владеет русским языком их ребенок. Это вопрос к отдельно взятым родителям. К счастью, не все такие.

Сейчас мы думаем о том, что сочинение не должно стать источником распространения инфекции. Мы переживаем за наших учителей. Многие из них возрастные. Переживаем за детей. Поэтому все взвесим, проконсультировавшись с Роспотребнадзором, Минпросвещения, Министерством здравоохранения. Поймем все "за" и "против". Но еще раз хочу подчеркнуть, чтобы успокоить родителей в это непростое время для всех: мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут. Если уж будут писать сочинение, то все в единую дату.

Полную версию эксклюзивного интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".